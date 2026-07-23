CNN: разведданные о горе Пикакс в Иране Вашингтону передал директор "Моссада"

Директор "Моссада" передал США разведданные о горе Пикакс в Иране CNN: разведданные о горе Пикакс в Иране Вашингтону передал директор "Моссада"

Москва23 июл Вести.Директор израильской разведывательной службы "Моссад" Роман Гофман, недавно назначенный на эту должность, во время визита в Вашингтон передал американским коллегам информацию о горе Пикакс (Коланг Газ Ла) в Иране, где могли храниться ядерные центрифуги.

Об этом со ссылкой на источник сообщил CNN.

Неназванный собеседник телеканала также добавил, что Гофман предоставил администрации Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом полученные разведкой сведения, касающиеся иранской экономики и урана.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что утверждения Трампа о наличии ядерного объекта в районе горы Пикакс не имеют оснований. По словам Багаи, внимание Вашингтона к этой территории является сфабрикованным поводом "для агрессивных действий, разрушений и диверсий".

21 июля Трамп, комментируя публикации СМИ о возможной переброске к Пикаксу иранских ядерных центрифуг, заявил о готовности американских военных нанести мощный удар по району расположения горы.

В свою очередь, центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что в случае проведения такой операции Тегеран атакует "интересы" Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке.