Axios: глава ЦРУ считает, что Иран может не выполнить договоренности по атому

Axios: глава ЦРУ сомневается, что Иран выполнит соглашение по ядерной программе Axios: глава ЦРУ считает, что Иран может не выполнить договоренности по атому

Москва16 июн Вести.Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф довел до президента США Дональда Трампа разведданные о том, что Тегеран может отказаться от выполнения договоренностей по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios.

Глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио также выразили обеспокоенность по этому поводу, отмечает портал.

Трамп и его команда обсуждали разведывательные данные, собранные несколькими американскими разведывательными агентствами. Рэтклифф и Рубио заявили на основе этих данных, что сомневаются в том, что Иран выполнит обязательства по своей ядерной программе пишет Axios

Трамп сообщил, что Вашингтон не собирается торопиться с извлечением запасов иранского высокообогащенного урана.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что в меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном прописано, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и США помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана.