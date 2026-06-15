Москва15 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет торопиться с извлечением запасов иранского высокообогащенного урана. Об этом американский лидер рассказал в интервью газете Wall Street Journal (WSJ).
Глава Белого дома уточнил, что США сделают это "в течение следующих месяца-двух".
Мы получим "ядерную пыль" позже, когда будем готовы приступить к этомуцитирует издание Трампа
Ранее американский лидер заявил, что немедленно распорядится снять блокаду с иранских портов после подписания сделки с Исламской Республикой.