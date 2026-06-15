Трамп заявил, что США не будут торопиться с извлечением запасов урана Ирана

WSJ: Трамп не собирается торопиться с извлечением запасов иранского урана Трамп заявил, что США не будут торопиться с извлечением запасов урана Ирана

Москва15 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет торопиться с извлечением запасов иранского высокообогащенного урана. Об этом американский лидер рассказал в интервью газете Wall Street Journal (WSJ).

Глава Белого дома уточнил, что США сделают это "в течение следующих месяца-двух".

Мы получим "ядерную пыль" позже, когда будем готовы приступить к этому цитирует издание Трампа

Ранее американский лидер заявил, что немедленно распорядится снять блокаду с иранских портов после подписания сделки с Исламской Республикой.