Москва18 июл Вести.Назначение выходца из Белоруссии Романа Гофмана на пост директора израильской разведки "Моссад" изменило подход к работе службы на российском направлении и сделало его одним из приоритетных. Такое мнение в беседе с ТАСС высказали эксперты журнала "Национальная оборона".

Они объяснили, что Гофман с учетом происхождения был погружен в советскую и постсоветскую реальность, что предоставляет ему возможность черпать осведомленность не только из аналитических справок, но и из неформальных контактов в русскоязычном сообществе.

Биография делает фигуру Гофмана особенно занимательной применительно к одному из приоритетных, но публично не артикулируемых направлений разведдеятельности "Моссад" - российскому отметили эксперты

Кроме того, обратили внимание аналитики, после 2022 года военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном превратилось для Израиля в конкретную проблему безопасности. Так, пояснили они, для "Моссада" это означает слияние российского и иранского направлений. По словам экспертов, мониторинг сотрудничества между Россией и Ираном стал одним из главный оперативных приоритетов для израильской разведки.

В начале июня стало известно, что военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман официально стал директором разведслужбы "Моссад".