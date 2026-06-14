Политолог Багдасаров: на Ближнем Востоке еще ничего не закончилось Политолог Багдасаров: России важно прогнозировать обстановку на Ближнем Востоке

Москва14 июн Вести.Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной, России важно прогнозировать, как развиваются события в этом регионе. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

На данный момент, пояснил он, в Иране усложняется экономическая обстановка. При этом со стороны США продолжается попытки блокирования Ормузского пролива. И Израилю крайне важно, чтобы она сохранялась как можно дольше.

У Ирана очень серьезная экономическая ситуация. При всем том, израильское и американское нанесение ударов авиационных вывели из строя многие предприятия, инфраструктуру. Восстановить все это очень долго. Израильтяне сейчас будут давить, говорить о ненужности снятия санкций и разморозки активов. Поэтому ничего там не закончится полагает эксперт

России следует прогнозировать обстановку, убежден он.

Иран и в целом Ближний Восток надо рассматривать как Большой Ближний Восток с нашим Южным Кавказом и Центральной Азией. Это огромный кладезь полезных ископаемых, без которого никакая промышленность ни в Соединенных Штатах, ни в Европе, ни в Китае не может существовать по определению. Мы увидели, что сейчас они сделали с Ормузским проливом, поэтому это надо рассматривать как единое целое. И нам самим надо определиться. Нам нужен глубокий анализ, что там происходит, в том числе прогнозирование ситуации, что будет происходить сказал Багдасаров

В воскресенье 14 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные способны осуществить разминирование Ормузского пролива в течение 30 дней при надлежащих условиях.