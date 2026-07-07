Москва7 июл Вести.Иран жестко держит США, потому что контролирует одну из основных логистик на Ближнем Востоке – Ормузский пролив. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его словам, на Ближнем Востоке есть 3 основные центра логистики: Ормузский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив и Срединный коридор.

Тот, кто контролирует эту логистику, тот контролирует ситуацию. Вы можете там иметь ядерное оружие, какие-то ракеты, еще черт знает, что … Кстати, по Ормузскому проливу сейчас Великобритания и французы заявили, что они хотят создать некие многонациональные силы, которые будут деблокировать. На что иранская сторона на официальном уровне сказала: "Не вздумайте вмешиваться, будет очень-очень плохо". И они не уйдут оттуда. Даже завещания Венса о том, что они могут получить 100 млрд, а тут они только в год может 40 млн ... Это их не убеждают, потому что они прекрасно знают, пока не владеют этим проливом, они будут диктовать условия Соединенным Штатам и всему миру сказал Багдасаров

Ранее сообщалось, что США не намерены наносить удары по руководству Ирана, поскольку это исключило бы возможность дальнейших переговоров с Исламской Республикой. Также президент США заявил, что что, по его мнению, Иран заинтересован в заключении мирного соглашения.