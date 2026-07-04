Москва4 июлВести.США не намерены наносить удары по руководству Ирана, поскольку это исключило бы возможность дальнейших переговоров с Исламской Республикой. Об этом в интервью порталу Axios сообщил президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, он следит за церемонией прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которая проходит в Тегеране.
Мы не будем этого делать, поскольку тогда нам не с кем будет вести переговорыотметил Трамп
Президент США также заявил, что, по его мнению, Иран заинтересован в заключении мирного соглашения. Кроме того, он признался, что был удивлен, увидев скорбящих участников церемонии прощания с Хаменеи.
Ранее Трамп сообщил, что США предоставили Ирану недельную паузу в переговорах в связи с похоронами Хаменеи, который погиб в результате ударов США и Израиля.
Церемония прощания началась 3 июля в Тегеране, в ней участвуют делегации более чем из 100 стран. Россию на мероприятии представил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.