Москва3 июл Вести.Шиитское движение "Хезболла" вовсе не "хорошее", каким может показаться на первый взгляд. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он отметил, что сейчас перед Израилем стоит выбор, как действовать, потому что иранский вопрос так и не снят, поскольку его позиция по уничтожению Израиля сохраняется. Исходя из этого израильтяне заинтересованы в смене режима в Тегеране, но "Хезболла" так просто это не оставит.

"Хезболла" не испарится. Так сказать, как была, так и есть, и то, что будет наносить удары по Израилю, тоже никто не сомневается, что будет им глубоко наплевать на некое соглашение, подписанное под эгидой, американцев между правительством Ливана и Израилем, хотя потому что правительство Ливана — это не относится … У нас многие не понимают, у нас в эйфории желание, значит, занять позицию Ирана, хотя Иран очень своеобразная страна. Там тоже могут быть сюрпризы … Мы считаем, что "Хезболла" такая вот хорошая? Нет, она не хорошая. Это большой иноагент, "вооруженный до зубов", который живет в маленькой стране, не подчиняется законам своего правительства, и при этом участвует в парламентских выборах, периодически входит даже в правительство зависимости от результатов парламентских выборов и никому не подчиняется, кроме Тегерана и Ирана. А иранцы были и будут использовать "Хезболлу" для нанесения ударов и прочих дел против Израиля. Для этого она и создавалась выразил свое мнен6ие Багдасаров

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не доволен позицией Израиля против "Хезболлы". По его мнению, операция Израиля против шиитского движения на территории Ливана затянулась, она должна была завершиться быстрее.