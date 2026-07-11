Умер известный британский ведущий Дермот Марнаган в возрасте 68 лет В возрасте 68 лет умер известный британский ведущий Дермот Марнаган

Москва11 июл Вести.Один из самых известных британских ведущих новостей Дермот Марнаган умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Год назад у Марнагана диагностировали рак предстательной железы. По заявлению его семьи, он мирно скончался в субботу утром в доме на севере Лондона.

Марнаган был хорошо знаком миллионам британцев, поскольку за свою более чем 35-летнюю телевизионную карьеру он успел поработать на Channel 4 , ITV , BBC и Sky News.

В 1997 году он сообщил зрителям телеканала ITV о гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.

8 сентября 2022 года он объявил о кончине королевы Елизаветы II в эфире телеканала Sky News.

Марнаган также был известен тем, что в течение 11 лет, с 2003 по 2014 год, вел популярную викторину Eggheads.