Москва11 июлВести.Один из самых известных британских ведущих новостей Дермот Марнаган умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Год назад у Марнагана диагностировали рак предстательной железы. По заявлению его семьи, он мирно скончался в субботу утром в доме на севере Лондона.
Марнаган был хорошо знаком миллионам британцев, поскольку за свою более чем 35-летнюю телевизионную карьеру он успел поработать на Channel 4 , ITV , BBC и Sky News.
В 1997 году он сообщил зрителям телеканала ITV о гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.
8 сентября 2022 года он объявил о кончине королевы Елизаветы II в эфире телеканала Sky News.
Марнаган также был известен тем, что в течение 11 лет, с 2003 по 2014 год, вел популярную викторину Eggheads.