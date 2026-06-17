Телеведущий Кларксон сообщил, что у него обнаружили агрессивную форму рака

Ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что у него обнаружили рак Телеведущий Кларксон сообщил, что у него обнаружили агрессивную форму рака

Москва17 июн Вести.Популярный британский телеведущий шоу про автомобили Top Gear Джереми Кларксон заявил, что у него диагностировали агрессивную форму рака. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Джереми Кларксон столкнулся с волной скорби со стороны поклонников после того, как сообщил о том, что у него диагностирована "агрессивная" форма рака говорится в публикации

В статье отмечается, что Кларксон сообщил о болезни во время последних эпизодов своего шоу "Ферма Кларксона", размещенных на стриминговом сервисе Amazon Prime. Своим коллегам по шоу он рассказал, что узнал о диагнозе в мае.

Daily Mail напоминает, что ранее телеведущий уже сталкивался с проблемами со здоровьем. Так, в 2024 году Кларксон был госпитализирован с болями в груди.