Рак кости выявлен у 28-летнего комика Элдоса Алмазова Остеосаркому нашли у 28-летнего стендапера Элдоса Алмазова

Москва16 апр Вести.Комик Элдос Алмазов рассказал в своем Telegram-канале, что у него обнаружили остеосаркому, предстоит операция и химиотерапия.

Алмазову 28 лет, комик получил известность своими стендап-выступлениями в 2021 году, многие шутки он строит вокруг своего внешнего вида и карликового роста.

Сегодня мне поставили диагноз остеосаркома, нужно срочно делать, химиотерапию, биопсию и операцию на левую ногу сообщил Алмазов

Он приложил к сообщению скан с результатами компьютерной томографии, согласно которым на левой большеберцовой кости выявлена саркома. Юморист попросил поклонников о финансовой помощи и начал сбор средств.