Москва31 мая Вести.Александру Гришаеву, известному по телепрограмме "Школа ремонта" как Сан Саныч, запретили сниматься и заниматься ремонтом. Причина - диагностированный полиостеоартроз, поражение суставов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, у 51-летнего артиста пострадали крупные суставы правой руки и стопы - из-за длительной активной работы на съемочной площадке и стройках. Утренняя скованность в теле у Гришаева сейчас длится всего пару минут, тогда как раньше доходила до трех.

После обследования Сан Санычу прописали комплексную терапию: регулярные занятия лечебной физкультурой и физиотерапию. Также ему запретили большие физические нагрузки, включая ремонт.

В свою очередь сам Гришаев написал в Telegram-канале, что с ним все хорошо.

Ведущий добавил, что съемки продолжаются