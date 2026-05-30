Бастрыкин затребовал доклад по делу специалиста нетрадиционной медицины в Москве

Москва30 мая Вести.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о специалисте, который практиковал альтернативную медицину в Москве. Об этом СК сообщает в MAX.

По данным ведомства, медицинские услуги, которые оказывал мужчина, подвергали опасности жизнь других людей. Об его деятельности сняли сюжет для программы на федеральном канале, и в ходе съемки "медик" применил физическую силу в отношении корреспондента.

Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном осуществлении медицинской деятельности (ст. 235 УК РФ) и о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ).

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении СК

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.