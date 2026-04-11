Москва11 апр Вести.Главный тренер футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев перенес плановую операцию на желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Талалаева прооперировали в пятницу, 10 апреля.

Наш главный тренер вчера перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное. На следующей неделе исходя из показателей здоровья будет приниматься решение о выписке говорится в сообщении "Балтики"

Сейчас Талалаев отбывает 4-матчевую дисквалификацию после массовой потасовки в домашней встрече против московского ЦСКА (1:0). Инцидент произошел 14 марта: в конце игры наставник "Балтики" выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист армейцев Энрике Кармо.

20 марта РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча РПЛ.