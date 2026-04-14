Композитор Раймонд Паулс попал в больницу

Москва14 апр Вести.Композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс рассказал РИА Новости, что находится в больнице.

Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем сообщил он

В 2024 году Privātā Dzīve сообщало, что Раймонд Паулс может завершить карьеру из-за проблем со зрением. Как уточняло латвийское издание, после перенесенной операции на зрение композитор испытывал сложности в работе с нотами.

Паулсу 90 лет. Он является автором музыки ко многим советским хитам. Композитор удостоен звания народного артиста СССР, лауреата премии Ленинского комсомола. В 1989-1993 годах он занимал должность министра культуры Латвии.