Москва14 апрВести.Композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс рассказал РИА Новости, что находится в больнице.
Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьемсообщил он
В 2024 году Privātā Dzīve сообщало, что Раймонд Паулс может завершить карьеру из-за проблем со зрением. Как уточняло латвийское издание, после перенесенной операции на зрение композитор испытывал сложности в работе с нотами.
Паулсу 90 лет. Он является автором музыки ко многим советским хитам. Композитор удостоен звания народного артиста СССР, лауреата премии Ленинского комсомола. В 1989-1993 годах он занимал должность министра культуры Латвии.