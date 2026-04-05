Москва5 апр Вести.Известный футбольный тренер Мирча Луческу, ранее возглавлявший питерский "Зенит", находится в критическом состоянии. 80-летний специалист перенес инфаркт миокарда, после чего его состояние резко ухудшилось. По сообщениям румынских СМИ и подтверждению из больницы, врачи приняли решение ввести тренера в состояние искусственной комы.

Причиной такого шага стала тяжелая аритмия, развившаяся на фоне сердечного приступа. Для стабилизации состояния Луческу потребовалось проведение трех реанимационных операций. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Пресс-служба сборной Румынии выступила с официальным обращением, призвав тренера бороться за жизнь и назвав это "самой важной победой".