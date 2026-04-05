DigiSport: состояние тренера Луческу ухудшилось, его ввели в искусственную кому

Москва5 апр Вести.Бывший главный тренер "Зенита", "Шахтера", киевского "Динамо" и сборной Румынии Мирча Луческу, ранее переживший сердечный приступ, находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным румынского портала DigiSport, показатели Луческу ухудшились за последние часы, на фоне чего его перевели в реанимацию университетской больницы Бухареста. Кроме того, врачи приняли решение ввести его в состояние искусственной комы.

Состояние здоровья 80-летнего Мирчи Луческу в ночь с субботы на воскресенье вновь ухудшилось, поэтому медицинский персонал университетской больницы в Бухаресте принял решение перевести его в отделение анестезиологии и интенсивной терапии говорится в сообщении

Ранее Луческу подал в отставку с поста главного тренера сборной Румынии по состоянию здоровья после невыхода команды на чемпионат мира. Румынская федерация уже начала поиск нового наставника.

Луческу тренировал клубы Румынии, Италии, Турции, Украины и петербургский "Зенит" (сезон 2016/17), с 2004 по 2016 год – донецкий "Шахтер", а также прославился работой с молодыми бразильцами. Он является самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов УЕФА и сборных, входит в топ-15 по числу побед в Лиге чемпионов и завоевал 35 трофеев.