Москва15 мая Вести.Популярное британское телешоу об автомобилях Top Gear возвращается в эфир после почти четырехлетнего перерыва. Об этом сообщила газета The Sun.

Шоу непрерывно шло на протяжении 20 лет – с 2002 года. В декабре 2022 года ведущий Эндрю Флинтофф попал в больницу после аварии во время съемок программы на гоночном треке в графстве Суррей на юге Англии. Производство телепрограммы прервали на неопределенный срок.

Классическое автомобильное шоу Top Gear спустя четыре года возвращается говорится в публикации издания

Уточняется, что шоу вернется в эфир с новыми ведущими, состав которых пока не определен. Тем не менее первые выпуски после долгого перерыва могут показать уже в 2027 году.