Москва18 апр Вести.Во время первой квалификационной гонки "24 часа Нюрбургринг" на трассе Нордшляйфе произошла крупная авария, в результате которой погиб гонщик Юха Миеттинен. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Инцидент случился 18 апреля на раннем этапе четырехчасовой гонки.

Через 25 минут после старта, в 17:55 по местному времени, заезд был остановлен красными флагами. Сначала причина остановки не раскрывалась, однако вскоре стало известно, что на участке Караччиола-Карусель столкнулись несколько автомобилей. Трансляцию приостановили, а к 20:00 по местному времени была организована пресс-конференция.

В аварию попали семь пилотов. Руководство сразу остановило гонку, чтобы провести широкомасштабную поисково-спасательную операцию. Несмотря на быстрое прибытие экстренных служб, спасти Миеттинена, пилотировавшего BMW 325i под номером 121, не удалось, он скончался в медицинском центре после безуспешных попыток реанимации. Остальные шесть гонщиков были доставлены в медцентр и ближайшие больницы для профилактического осмотра, угрозы их жизни нет.

Участники и руководство "24 часов Нюрбургринга" выразили соболезнования семье Миеттинена. Гонщику было 66 лет.

Трасса Нордшляйфе известна своей повышенной сложностью и неофициальным прозвищем "Зеленый ад". За всю историю на ней погибло более 70 человек.