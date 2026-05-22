Двукратный чемпион NASCAR Буш умер в возрасте 41 года

Москва22 мая Вести.Американский гонщик Кайл Буш, двукратный чемпион NASCAR Cup Series, скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

Причина смерти автогонщика, выступавшего за команду Richard Childress Racing, не раскрывается.

Мы с глубоким прискорбием и разбитым сердцем сообщаем о смерти Кайла Буша, двукратного чемпиона и одного из величайших и самых яростных гонщиков нашего спорта говорится в сообщении

Бушу принадлежит рекорд по числу побед в трех сильнейших сериях NASCAR. В его активе 234 выигранных заезда.

Ранее гонщик Юха Миеттинен погиб во время первой квалификационной гонки "24 часа Нюрбургринга" на трассе Нордшляйфе. Ему было 66 лет.