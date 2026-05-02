Москва2 мая Вести.Бывший пилот "Формулы 1", четырехкратный победитель Паралимпийских игр Алекс Дзанарди ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Причины смерти Дзанарди не указываются.

Алекс Дзанарди выступал в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" с 1991 по 1994 год и в 1999 году. В 2001 году в гонках серии CART он попал в аварию, после чего ему ампутировали обе ноги.

Позже итальянец стал принимать участие в Паралимпийских играх по велоспорту и выиграл две золотые медали на соревнованиях 2012 года и два золота на Играх-2016.