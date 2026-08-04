Чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский умер на 91-м году жизни

Скончался двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский Чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский умер на 91-м году жизни

Москва4 авг Вести.Двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР по стендовой стрельбе Рудольф Полянский скончался в возрасте 90 лет, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России (ССР).

Причины смерти не уточняют.

Стрелковый союз России выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, ученикам и всем, кто знал Рудольфа Петровича. Светлая память отмечает ССР

Полянский два раза побеждал на чемпионате Европы в командных соревнованиях в 1965 году и 1967 году. Он также взял бронзовую медаль в личном зачете на чемпионате Европы в 1968 году. В 1966 году Полянский стал чемпионом СССР в личном зачете.