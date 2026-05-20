Чемпион Европы по боксу Петр Галкин будет похоронен 22 мая в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.
Спортсмен ушел из жизни в возрасте 67 лет в среду, 20 мая.
Некоторое время он тяжело болел. Похороны и прощание пройдут 22 мая в Копейске
Галкин завоевал титул чемпиона континента в 1983 году. Золото турнира он выиграл в весовой категории до 67 кг. Незадолго до этого – в 1980 году – он стал чемпионом СССР.
В 2004 году был признан заслуженным мастером спорта России.