Москва14 маяВести.Правительство Курской области сообщило о смерти мастера спорта России международного класса Виталия Дериглазова.
Виталий Васильевич Дериглазов являлся победителем первого чемпионата мира по рукопашному бою и первого Кубка мира. Также он неоднократно выигрывал чемпионат России.
После завершения профессиональной карьеры посвятил себя воспитанию новых поколений бойцовговорится в заявлении областного правительства в мессенджере MAX
Виталий Дериглазов основал клуб боевых единоборств "Чемпион", работал тренером.
В Правительстве Курской области выразили соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам спортсмена.