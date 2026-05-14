Скончался первый чемпион мира по рукопашному бою 42-летний Виталий Дериглазов Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов

Москва14 мая Вести.Правительство Курской области сообщило о смерти мастера спорта России международного класса Виталия Дериглазова.

Виталий Васильевич Дериглазов являлся победителем первого чемпионата мира по рукопашному бою и первого Кубка мира. Также он неоднократно выигрывал чемпионат России.

После завершения профессиональной карьеры посвятил себя воспитанию новых поколений бойцов говорится в заявлении областного правительства в мессенджере MAX

Виталий Дериглазов основал клуб боевых единоборств "Чемпион", работал тренером.

В Правительстве Курской области выразили соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам спортсмена.