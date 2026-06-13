Серебряный призер Олимпиады-80 Борис Исаченко скончался на 68-м году жизни Умер призер Олимпиады-80 в стрельбе из лука Борис Исаченко

Москва13 июн Вести.Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в Москве лучник Борис Исаченко скончался на 68-м году жизни, сообщается в Telegram-канале управление спорта Брестского областного исполнительного комитета.

Причины смерти спортсмена не уточняются. Исаченко завоевал серебро в индивидуальном турнире по стрельбе из лука на Олимпиаде в Москве, уступив только финну Томи Пойколайнену.

После завершения спортивной карьеры Борис Валентинович посвятил себя тренерской работе. С 1997 года он возглавлял сборную Беларуси по стрельбе из лука, а в 2002 году стал членом Национального олимпийского комитета Беларуси. Под его руководством сборная Беларуси добилась значительных успехов: завоевала чемпионский титул на чемпионате Европы и серебро на чемпионате мира говорится в сообщении

Кроме медали на Олимпийских играх, Исаченко также неоднократно победителем и серебряным призером чемпионатов Европы.