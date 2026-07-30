Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко умер в 81 год

Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко умер в 81 год

Москва30 июл Вести.Олимпийский чемпион в составе советской сборной по баскетболу Иван Едешко умер на 82 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба ЦСКА.

В заявлении уточнили, что информация о прощальной церемонии будет опубликована 31 июля.

От имени игроков, тренеров, работников и болельщиков нашего клуба выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича говорится в сообщении

Иван Едешко – олимпийский чемпион 1972 года, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА. После завершения игровой карьеры работал тренером, выиграл чемпионат мира 1982 года в составе штаба сборной СССР и трижды приводил ЦСКА к победе в чемпионате России в качестве главного тренера и ассистента.