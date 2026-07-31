Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Ивана Едешко Путин поддержал родных и близких скончавшегося баскетболиста Ивана Едешко

Москва31 июл Вести.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного баскетболиста Ивана Едешко. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что Едешко посвятил свой талант спорту, приняв участие в самых престижных мировых турнирах, Олимпийских играх.

В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки говорится в телеграмме

Глава России подчеркнул, что российский баскетболист щедро делился своим опытом и знаниями с молодыми игроками, вел большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров.

Накануне олимпийский чемпион в составе советской сборной по баскетболу Иван Едешко умер на 82-м году жизни.

Иван Едешко – олимпийский чемпион 1972 года, чемпион мира, двукратный чемпион Европы и восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА. После завершения игровой карьеры работал тренером, выиграл чемпионат мира 1982 года в составе штаба сборной СССР и трижды приводил ЦСКА к победе в чемпионате России в качестве главного тренера и ассистента.