Москва21 июнВести.Скончался заслуженный тренер Российской Федерации по велоспорту Евгений Барымов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
С глубоким прискорбием сообщаем, что в возрасте 90 лет скончался воспитанник тульской школы велоспорта, заслуженный тренер России Евгений Барымовсказано в сообщении ФВСР
Барымов воспитал спортсменов, впоследствии ставших мастерами спорта международного класса, чемпионами СССР, а также золотыми медалистами Олимпийских игр.
Тренер также известен по работе в велокоманде ЦСКА.