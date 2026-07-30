Тренер по вольной борьбе Кирилл Павлов погиб, утонув в реке

Тренер по вольной борьбе Попов погиб в возрасте 55 лет Тренер по вольной борьбе Кирилл Павлов погиб, утонув в реке

Москва30 июл Вести.Мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта, тренер школы им. Петра Юмшанова — Кирилл Павлов умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России.

Трагически погиб Кирилл Павлов… он утонул в реке говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале

Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выразили соболезнования родным и близким Кирилла Спиридоновича.