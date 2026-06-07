В 72 года умер заслуженный тренер по спортивной гимнастике Селифанов

Скончался заслуженный тренер РФ по гимнастике Селифанов В 72 года умер заслуженный тренер по спортивной гимнастике Селифанов

Москва7 июн Вести.На 73-м году жизни скончался заслуженный тренер РФ по спортивной гимнастике Вячеслав Селифанов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Он умер 3 июня.

Ушел из жизни мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РФ по спортивной гимнастике Вячеслав Сергеевич Селифанов написано на сайте ФГР

В бытность гимнастом он завоевал Кубок СССР, член сборной страны. За тренерскую карьеру воспитал олимпийских чемпионов, призеров ОИ и чемпионов Европы.

Прощание с тренером состоится 8 июня на Лайковском кладбище Одинцовского округа Московской области.