Москва13 июн Вести.На 93-м году жизни скончался Евгений Чен — советский легкоатлет, участник Олимпийских игр 1956 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

Спортсмен специализировался в прыжках в длину и тройном прыжке. В 1958 году он установил мировой рекорд в тройном прыжке в помещении — 15,66 метра.

Завершив карьеру, Евгений Чен посвятил себя тренерской работе. Он тренировал свою дочь Иоланду Чен, которая стала серебряным призером чемпионата мира 1993 года в тройном прыжке. Среди его воспитанников — двукратный чемпион России в прыжках с шестом Василий Горшков.

Помимо спортивной и тренерской деятельности, Чен работал журналистом, написал несколько книг и справочников по легкой атлетике, а также занимал пост главного редактора журнала "Легкая атлетика".