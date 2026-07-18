Москва18 июл Вести.В возрасте 63 лет скончался ветеран футбольного клуба "Торпедо" (Москва) Сергей Агашков. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Сегодня, 18 июля, на 64-м году жизни скончался ветеран нашего клуба, тренер академии "Торпедо" Сергей Агашков написано на официальном сайте "черно-белых"

Агашков в бытность игроком выступал за "автозаводцев" 9 лет, в течение которых отыграл за клуб 209 матчей и забил 21 гол. В 1988 и 1991 годах завоевывал с "Торпедо" бронзовые медали.