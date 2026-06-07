Москва7 июн Вести.Нидерландский пилот Макс Ферстаппен не смог продолжить гонку шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" из-за того, что болид его команды "Ред Булл" заглох на старте.

Ферстаппен был вынужден пропустить вперед весь пелотон, но все-таки смог доехать до боксов. При этом в итоге было принято решение завершить гонку из-за проблем с двигателем.

В общем зачете чемпионата после пяти этапов нидерландский гонщик занимает седьмое место с 43 очками. Лидером является итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли – у него 131 очко.