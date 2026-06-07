Москва7 июнВести.Гонщик "Мерседес" Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Монако "Формулы-1".
Отрыв от пришедшего вторым пилота "Феррари" семикратного чемпиона Льюиса Хэмильтона составил более шести секунд. Во время заезда Антонелли также показал лучшее время прохождения круга.
Накануне итальянский гонщик уверенно занял поул-позицию в ходе квалификации.
На первом круге гонки ожидалась его борьба за первое место с четырехкратным чемпионом из команды "Редбулл" Максом Ферстаппеном, однако у последнего произошел технический сход на старте. Предположительно, у болида гонщика из Нидерландов возникли проблемы с двигателем.
Во время гонки также возникли трудности у напарника Ферстаппена Исака Аджара, но он смог прийти третьим.
Кроме того, пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл и гонщик "Феррари" Шарль Леклер разбили свои машины. Технический сход был также сразу у четырех гонщиков команд "Макларен", "Хаас", "Кадиллак" и "Вильямс".
Одержав победу в гонке, Антонелли увеличил отрыв от занимающего второе место в турнирной таблице Джорджа Рассела еще на 25 очков.
Для 19-летнего пилота это уже пятая выигранная гонка подряд. В прошлый раз он одержал победу на Гран-при Канады.