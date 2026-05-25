Москва25 мая Вести.Итальянский гонщик команды "Мерседес" Кими Антонелли одержал победу в главной гонке пятого этапа чемпионата "Формула-1" - Гран-при Канады. Соревнования состоялись в Монреале.

Итальянский пилот выигрывает уже четвертый этап подряд в текущем сезоне.

Второе место по итогам заезда занял семикратный чемпион мира, британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, отставший от лидера на 10,768 секунды. Тройку призеров замкнул представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен (отставание — 11,276 секунды).

Следующее противостояние лучших пилотов планеты состоится в Европе. Шестой этап чемпионата — Гран-при Монако — пройдет на уличной трассе в Монте-Карло в период с 5 по 7 июня.

Ранее Антонелли одержал победу в основной гонке четвертого этапа "Формулы-1" – Гран-при Майами.