Кими Антонелли одержал победу в квалификации Гран-при Формулы-1 в Монако Гонщик "Мерседес" Кими Антонелли взял поул в квалификации Гран-при Монако Ф-1

Москва6 июн Вести.Итальянский гонщик команды "Мерседес" Кими Антонелли взял поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Монако "Формулы-1" сезона 2026 года.

Трасса "Монте-Карло" считается одной из самых сложных в сезоне из-за наличия большого числа узких и резких поворотов.

19-летний итальянский гонщик проехал свой лучший круг за 1 минуты 12,051 секунды. На втором месте расположился голландский гонщик и четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен, отставший всего на 0,043 секунды. Замыкает тройку семикратный победитель чемпионатов "Формулы-1" британский гонщик Льюис Хэмильтон, который проехал свой круг на 0,228 секунды медленнее победителя квалификации.

Антонелли возглавляет турнирную строчку таблицы со 131 зачетным баллом. На втором месте находится его напарник по команде из Великобритании Джордж Рассел с 88 очками.

Итальянец ранее стал самым молодым гонщиком в истории "Формулы-1", возглавившим рейтинг. В настоящее время он одержал победы в четырех основных гонках из пяти, не считая спринт формата, а в пятой занял второе место.

В прошлый раз он одержал уверенную победу на Гран-при Канады.