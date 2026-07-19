Москва19 июл Вести.Итальянский гонщик "Формулы-1" команды Mercedes Кими Антонелли занял первое место в ходе Гран-при Бельгии на трассе "Спа-Франкоршам".

Его напарник по команде Джордж Рассел вылетел с трассы "Спа-Франкоршам" в самом первом круге, когда в стойку его болида врезался гонщик "Феррари" Льюис Хэмильтон. За это Хэмильтон получил пятисекундный штраф, а "Мерседес" Рассела тут же отправился в занос, после чего плотно сел на гравий.

Второе место занял напарник Хэмильтона монегаск Шарль Леклер. На третьем месте расположился нидерландский гонщик и четырехкратный чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен.

Одержав победу в гонке, Антонелли закрепил первенство в чемпионате, набрав в общей сложности 204 очка.

Прошлую гонку выиграл Леклер, а лидер сезона Антонелли по ходу гонки шел вторым, однако столкнулся с техническими проблемами, дважды посетил боксы и после штрафа за нарушение границ трассы опустился с 9-го на 16-е место, оставшись без очков.