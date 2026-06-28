Москва28 июн Вести.Британский пилот Джордж Расселл из команды "Макларен" стал победителем восьмого этапа чемпионата элитной серии автогонок "Формула-1" - Гран-при Австрии, который прошел на автодроме в Шпильберге.

Расселл 28 июня финишировал первым по итогам 71 круга гонки. Второе место занял нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен с отставанием в 1,611 секунды, третьим на подиуме оказался итальянец Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса" (+1,986).

Расселл одержал вторую победу на этапах в нынешнем сезоне, также в его активе есть две выигранные спринтерские гонки. На Гран-при Австрии британец стартовал с поул-позиции, так как был лучшим в квалификации.

Также после победы в Австрии Расселл вышел на второе место в общем зачете гонщиков (131 очко), обойдя другого британца, пилота "Феррари" Льюиса Хэмилтона (125). Лидирует в таблице чемпионата Антонелли (171).