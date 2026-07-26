Ландо Норрис из "Макларена" стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Британский гонщик Норрис выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1" Ландо Норрис из "Макларена" стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Москва26 июл Вести.Британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис выиграл 11-й этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который завершился на трассе "Хунгароринг".

Норрис финишировал первым по итогам 70 кругов гонки. Он оторвался от ставшего вторым нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" на 15,080 секунды.

Третье место на подиуме занял итальянец Андреа Кими Антонелли (+18,728), который был оштрафован по итогам квалификации на три позиции в стартовой решетке.

Еще один британец, семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон из "Феррари" стал пятым (+25,540). Гонщика оштрафовали на пять секунд за превышение скорости на пит-лейне на 66-м кругу. Партнер Хэмилтона по "Феррари" монегаск Шарль Леклер занял четвертую строчку (+23,840).

Также очки в таблицу общего зачета пилотов по итогам гонки заработали: 6. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл") +55,488;. 7. Джордж Расселл (Великобритания, "Мерседес") +57,503; 8. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз"); 9. Нико Хюлькенберг (Германия, "Ауди"); 10. Арвид Линдблад (Великобритания, "Рейсинг Буллз"). Последние трое отстали от лидера на круг.

Норрис выиграл свой первый этап в нынешнем сезоне, ранее он побеждал только в спринтерской гонке на Гран-при Майами.