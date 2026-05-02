Пилот "Макларена" Норрис одержал победу в спринте Гран-при Майами "Формулы-1" Пилот "Макларена" Норрис победил в спринтерской гонке Гран-при "Формулы-1"

Москва2 мая Вести.Британец Ландо Норрис из команды "Макларен", являющийся действующим чемпионом "Формулы-1", победил в спринтерской гонке Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США.

Второе место занял партнер по команде Норриса - австралиец Оскар Пиастри. Третьем к финишу пришел уроженец Монако Шарль Леклер из "Феррари".

Немецкий пилот Никто Хюлькенберг из команды "Ауди" не смог принять участие в гонке - по пути на стартовую решетку его болид загорелся.

Перед началом гонки пилоты почтили минутой молчания память бывшего гонщика "Формулы-1" итальянца Алессандро (Алекса) Дзанарди, ушедшего из жизни 1 мая в возрасте 59 лет.