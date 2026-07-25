Британец Норрис показал лучшее время в 3-й практике Гран-при Венгрии "Формулы-1" Ландо Норрис стал лучшим в третьей практике Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Москва25 июл Вести.Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис показал лучшее время в третьей части свободных заездов на 11-м этапе чемпионата элитной серии автогонок "Формула-1" - Гран-при Венгрии на автодроме "Хунгароринг".

Норрис проехал свой лучший из тренировочных кругов за 1 минуту 17,939 секунды.

Еще один британец Льюис Хэмилтон из "Феррари", который был лучшим во второй практике, на сей раз показал второй результат (+0,117 секунды). Третьим стал итальянец Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса" (+0,129).

Позже 25 июля в рамках Гран-при пройдет квалификация, а сама гонка состоится в воскресенье, 26 июля.