Гонщик "Мерседеса" Антонелли наказан потерей трех позиций на Гран-при Венгрии Пилот "Мерседеса" Антонелли получил три позиции штрафа на Гран-при Венгрии

Москва26 июл Вести.Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли в рамках квалификации "Формулы-1" перед Гран-при Венгрии получил три позиции штрафа, передает сайт Международной автомобильной федерации (FIA).

Гонщик получил штраф за недостаточное снижение скорости скорости под одиночными желтыми флагами в 14-м повороте в третьем сегменте квалификации. Флаги были подняты после разворота пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена из Нидерландов.

По результатам квалификации Антонелли занял четвертое место, но теперь воскресную гонку он начнет на седьмой позиции.

Ранее аналогичный штраф получил британец Льюис Хэмилтон из команды "Феррари". Хэмилтон стал в квалификации вторым, уступив лидеру только 0,012 секунды. Однако после заездов ему вынесли штраф за блокировку на трассе гонщика "Макларена" австралийца Оскара Пиастри. Таким образом, со второго места в гонке будет стартовать напарник Хэмилтона монегаск Шарль Леклер.