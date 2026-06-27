Москва27 июнВести.Пилот "Мерседеса", британец Джордж Расселл, показал лучшее время в третьей свободной практике восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Гонщик показал результат в 1 минуту и 7,096 секунды. Вторым стал его сокомандник - итальянец Кими Антонелли (отставание - 0,038). Третьим финишировал пилот "Феррари" - британец Льюис Хэмилтон (+0,115).
Квалификационные заезды пройдут 27 июня, начало - в 17:00 по московскому времени.
14 марта Расселл одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе сезона "Формулы-1" – Гран-при Китая, проходящем в Шанхае. Его результат составил 33 минуты и 38,998 секунды.