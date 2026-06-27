Британец Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Австрии

Расселл показал лучшее время в третьей практике на Гран-при Австрии Британец Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Австрии

Москва27 июн Вести.Пилот "Мерседеса", британец Джордж Расселл, показал лучшее время в третьей свободной практике восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.

Гонщик показал результат в 1 минуту и 7,096 секунды. Вторым стал его сокомандник - итальянец Кими Антонелли (отставание - 0,038). Третьим финишировал пилот "Феррари" - британец Льюис Хэмилтон (+0,115).

Квалификационные заезды пройдут 27 июня, начало - в 17:00 по московскому времени.

14 марта Расселл одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе сезона "Формулы-1" – Гран-при Китая, проходящем в Шанхае. Его результат составил 33 минуты и 38,998 секунды.