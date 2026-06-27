Ферстаппен разбил болид в квалификационных заездах Гран-при в Австрии

Пилот "Рэд Булл" Ферстаппен разбил свой болид в квалификации Гран-при в Австрии Ферстаппен разбил болид в квалификационных заездах Гран-при в Австрии

Москва27 июн Вести.Четырехкратный чемпион мира нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен разбил болид, влетев в стену во время последней попытки на квалификационном заезде восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.

Победителем квалификационных заездов стал пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл, показав время в 1 минуту и 6,113 секунды. Второе место занял гонщик "Феррари" монегаск Шарль Леклер (отставание - 0,236 секунды). Третьим финишную черту преодолел одноклубник Леклера - британец Льюис Хэмилтон (+0,295).

Ранее сообщалось, что Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии. Его результат составил 1 минута и 7,096 секунды.

Гонка Гран-при Австрии пройдет в воскресенье, 28 июня. Рассел будет стартовать в ней с первой позиции.