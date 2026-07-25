Хэмилтона и Антонелли оштрафовали на три позиции в квалификации Гран-при Венгрии

Гонщики Хэмилтон и Антонелли оштрафованы по итогам квалификации Гран-при Венгии Хэмилтона и Антонелли оштрафовали на три позиции в квалификации Гран-при Венгрии

Москва25 июл Вести.Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон и итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса" получили штраф на три позиции каждый в Гран-при Венгрии по итогам квалификации 11-го этапа чемпионата "Формулы-1". Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA).

Квалификационные заезды прошли 25 июля на автодроме "Хунгароринг". Поул-позицию по их итогам завоевал британец Ландо Норрис из "Макларена" со временем 1 минута 17,207 секунды. Он же ранее был лучшим на третьих свободных заездах.

Хэмилтон стал в квалификации вторым, уступив лидеру только 0,012 секунды. Однако после заездов ему вынесли штраф за блокировку на трассе гонщика "Макларена" австралийца Оскара Пиастри. Таким образом, со второго места в гонке будет стартовать напарник Хэмилтона монегаск Шарль Леклер, который показал в квалификации третий результат (+0,238).

Антонелли же финишировал в квалификации с четвертым временем (+0,272), но он был наказан за нарушение, совершенное под желтыми флагами. Таким образом, Хэмилтон начнет 26 июля гонку с пятой позиции, а Антонелли - с восьмой.