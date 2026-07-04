Хэмилтон победил в квалификации к спринту на Гран-при "Формулы-1" в Британии

Хэмилтон выиграл спринт-квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Великобритании Хэмилтон победил в квалификации к спринту на Гран-при "Формулы-1" в Британии

Москва4 июл Вести.Гонщик Ferrari британец Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации к спринту девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2026 года Гран-при Великобритании.

Свою лучшую попытку Хэмилтон реализовал за 1 минуту 28,376 секунды.

Вторую строчку в протоколе занял итальянский гонщик Кими Антонелли, представляющий команду Mercedes. Он уступил лидеру заезда на автодроме "Сильверстоун" 0,011 секунды.

На третьем месте расположился представляющий "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен (+0,321).

Старт спринтерской гонки в рамках британского этапа запланирован на 4 июля в 14.00 мск. В тот же день в 18:00 мск начнется квалификация, которая сформирует стартовую решетку основного заезда. Программа девятого этапа чемпионата закроется 5 июля. Главная гонка Гран-при Великобритании начнется в 17:00 мск.

Ранее Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа "Формулы 1" – Гран-при Барселоны, которая проходила на трассе Каталунья.