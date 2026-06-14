Москва14 июн Вести.Семикратный чемпион мира, британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке седьмого этапа "Формулы 1" – Гран-при Барселоны, которая проходила на трассе Каталунья.

Второе место занял британский гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим финишировал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из "Макларена".

В первую десятку по итогам заезда также вошли Макс Ферстаппен из Нидерландов ("Ред Булл"), Оскар Пиастри из Австралии ("Макларен"), Изак Хаджар из Франции ("Ред Булл"), Пьер Гасли из Франции ("Альпин"), Франко Колапинто из Аргентины ("Альпин"), Лиам Лоусон из Новой Зеландии ("Рейсинг Буллз") и Арвид Линдблад из Великобритании ("Рейсинг Буллз").

Для Хэмилтона это первая победа с июля 2024 года. Тогда британец в составе "Мерседеса" финишировал вторым на Гран-при Бельгии, но после дисквалификации победителя Расселла за недовес болида победу отдали Хэмилтону. Кроме того, это его первый выигранный этап за "Феррари": семикратный чемпион мира перешел в итальянскую команду перед началом сезона‑2025.