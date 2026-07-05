Пилот Ferrari Леклер победил на этапе "Формулы-1" в Сильверстоуне

Леклер выиграл Гран-при Великобритании, Ферстаппен не финишировал Пилот Ferrari Леклер победил на этапе "Формулы-1" в Сильверстоуне

Москва5 июл Вести.Пилот команды Ferrari Шарль Леклер стал победителем Гран-при Великобритании "Формулы-1", а четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен не смог добраться до финиша.

Гонка прошла на трассе "Сильверстоун". Вторым финишировал британец Джордж Расселл из Mercedes, третьим – пилот Ferrari Льюис Хэмилтон. Ферстаппен вылетел на гравий на 48-м круге. После его схода заключительные круги гонки прошли за автомобилем безопасности.

В десятку лучших также вошли Ландо Норрис, Исак Хаджар, Лиам Лоусон, Арвид Линдблад, Габриэль Бортолето, Франко Колапинто и Пьер Гасли.

Лидер сезона Кими Антонелли по ходу гонки шел вторым, однако столкнулся с техническими проблемами, дважды посетил боксы и после штрафа за нарушение границ трассы опустился с 9-го на 16-е место, оставшись без очков.

Следующий этап чемпионата, Гран-при Бельгии, состоится с 17 по 19 июля.

Ранее сообщалось, что гонщик Ferrari британец Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации к спринту Гран-при Великобритании. Свою лучшую попытку Хэмилтон реализовал за 1 минуту 28,376 секунды.