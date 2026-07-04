Пилот "Мерседеса" Антонелли победил в спринтерской гонке в Сильверстоуне

Антонелли выиграл спринт на Гран-при Великобритании Пилот "Мерседеса" Антонелли победил в спринтерской гонке в Сильверстоуне

Москва4 июл Вести.Гонщик Mercedes 19-летний Кими Антонелли выиграл спринтерскую гонку на девятом этапе чемпионата мира "Формулы-1" в Великобритании.

Очередной Гран-при проходит на трассе "Сильверстоун". Итальянец показал лучшее время, финишировав раньше представителя Ferrary Льюиса Хэмилтона на 2,7 секунды. Третье место занял действующий чемпион мира, пилот команды McLaren Ландо Норрис.

Также в субботу пройдет квалификация к основной гонке, а сам Гран-при состоится в воскресенье.

В предыдущей гонке в Австрии победу одержал второй пилот Mercedes Джордж Рассел. При этом Антонелли все равно опережает своего напарника на 40 очков.