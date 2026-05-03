Москва3 мая Вести.Пилот команды Mercedes Кими Антонелли одержал победу в основной гонке четвертого этапа "Формулы-1" – Гран-при Майами. Состязания проходили на международном автодроме в США.

Для итальянца это уже третья выигранная гонка подряд. После него к финишу пришел британец Ландо Норрис (команда McLaren) – днем ранее он выиграл в спринте. На третьем месте оказался пилот из той же команды – австралиец Оскар Пиастри.

В Кубке конструкторов лидирует Mercedes (180 очков), Ferrari на втором месте (112 очков), McLaren – занял третью позицию (94 очка).

Следующий, пятый по счету, этап "Формулы-1" – Гран-при Канады – будет проходить с 22 пор 24 мая. Гонщиков примет автодром имени Жиля Вильнёва в Монреале.